Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:55

Annesiyle tartışan liseli genç kız, okul penceresine çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle tartışan ve okuduğu lisenin 3 katında pencereye çıkarak intihar etmek isteyen 17 yaşındaki genç kızı beden eğitimi öğretmeni kurtardı.

Annesiyle tartışan liseli genç kız, okul penceresine çıktı

27 Kasım 2017 12:55


Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde, bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle tartışan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, ders sırasında bunalıma girerek 3 kattaki koridor penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin tüm ikna çabalarına rağmen pencereden inmedi. Bunun üzerine okul yetkilileri, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencerenin altına hava yatağı açarak lise öğrencisini ikna çabalarına başladı. Bu sırada genç kızın çıktığı pencerenin yan penceresine çıkan beden eğitimi öğretmeni de ikna etmek için uzun süre dil döktü. Öğretmenin sözlü ikna çabaları sırasında dikkati dağılan genç kızın ayağından ve kazağından sıkıca tutan itfaiye ekipleri ise genç kızı dikkatlice pencereden içeri çekti.


Gözyaşları içinde pencereden indirilen genç kız, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
16
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç