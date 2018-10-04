Antika Pazarı'ndan alıcı da memnun satıcı da

KOCAELİ(İHA) – Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan Antika Pazarı, bölge halkı ve diğer komşu il ve ilçelerden gelen alıcı ve satıcılar yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Bolu ve Ankara'dan antikacıları buluşturan Antika Pazarı, Başiskele'nin ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Başiskele Belediyesi'nin bölge halkına sunduğu kapalı pazar yerlerinden biri olan Kullar Kapalı Semt Pazarı'nda pazar günleri sebze ve meyve pazarı hizmet verirken, çarşamba günleri de yaklaşık 70 esnafın tezgah açtığı antika pazarı kuruluyor. Pazarda, özellikle antika eşyalar tablolar ve aksesuarlar büyük ilgi görürken adeta izdiham yaşanıyor. Geniş otopark alanı sayesinde vatandaşlar rahat bir alışveriş yapıyor.

Çevre il ve ilçelerden Başiskele'ye gelen antikaseverler, kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler. Birçok kişinin buradan ekmek kazandığını dile getiren esnaflar, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a teşekkür ettiler.