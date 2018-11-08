Antikkapı'nın şefleri Antalya'da yarışacak

Ş.'nin şefleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek 7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışmasında hünerlerini sergileyecek.

Alanya Kültür Merkezi'nde 7-09 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş'de katılacak. Antikkapı'dan iki jüri üyesi ve üç genç şef Kocaeli'yi yarışmada temsil edecekler. 80 juri, 900 katılımcının katılacağı yarışmaya Antikkapı'dan Murat Sarıkaya ve Yüksel Akdeniz jüri üyesi olarak, genç şeflerden Yakup Kaşhan, Merve Nur Cansoy ve Faik Kahraman ise yarışmacı olarak katılım sağlayacak.

Farklı dallarda yarışmalara katılacak genç şefler arasında yer alan Faik Kahraman, balık ve Kocaeli'nin meşhur tatlısı Pişmaniyeyi tanıtmak amacıyla yarışacak. Merve Nur ise yarışmaya kuzu kafes ve meyveli katmer tatlısı ile katılacak. Son yarışmacı Yakup Kaşhan da kahve soslu bonfile ve cennet hurmalı cremm brulle ile damaklarda farklı bir tat bırakacak. Kocaeli'nin Usta Şefi Naif Bagi ise Kocaeli Bilge Şehir Yöresel Yemek Kitabı'nın tanıtımını yaparak ve genç yeteneklere sempozyum verecek.