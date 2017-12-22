Araç çarpan 84 yaşındaki şahıs, yaşamını yitirdi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 çocuk babası Hikmet Şinasi Bozkurt (84), akşam saatlerinde evine gitmek için otobüse bindi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Bozkurt’a o esnada hızla karşı yönden gelen bir araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şinasi Bozkurt, Plajyolu Şirinevler Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının ise devam ettiği öğrenildi.