Araç parkına dubalı çözüm

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, araç parkları yüzünden çöp konteynırlarını boşaltmakta sıkıntı çekildiğini belirterek, “Bu konuda sık sık uyarılarda bulunmamamıza rağmen bazı sürücüler araçlarını konteynırların önlerine park ettiğinden çöpleri alamıyorduk. Ceza kesilmesine rağmen bu durumun önüne geçemeyince son çare olarak konteynır önlerine dubalar monte etmeye başladık. İlk etapta Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bu uygulamaya başladık ve şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Uygulamayı şehrin diğer yerlerine de yaymak istiyoruz” dediler.