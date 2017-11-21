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21 Kasım 2017 13:44

Araç servisine girip 119 bin liralık soygun yaptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil yetkili servisinden 119 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve cihaz çalan şahıs yakalandı.

Araç servisine girip 119 bin liralık soygun yaptı

21 Kasım 2017 13:44


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir otomotiv yetkili servisine 14 Kasım Salı günü giren M.T. (37), servis içerisinde bulunan çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 70 bin TL, 30 bin TL değerinde ziynet eşya, senet, çek ve 19 bin TL arıza tespit cihazı çaldı.


Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobese ve güvenlik kameralarından M.T.’nin İstanbul Bahçelievler’den kiraladığı bir otomobille soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda M.T. İstanbul Bahçelievler’de yakalanarak Kocaeli Adliyesi’ne götürüldü.


Ayrıca, M.T.’nin daha önce 5 yıl hapis yattığı ve görev başındaki polis memuruna direnmekten bir yıl hapis cezasının olduğu ve arandığı öğrenildi.




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