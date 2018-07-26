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26 Temmuz 2018 14:20

Aracıyla ata çarpıp kaçan sürücü her yerde aranıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda ata çarpıp ayağının kırılmasına neden olan ve kaçan aracın sürücüsü her yerde aranıyor.

Aracıyla ata çarpıp kaçan sürücü her yerde aranıyor

26 Temmuz 2018 14:20


Olay, dün gece D-100 karayolu sanayi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda başıboş gezen ata sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan at yere yığıldı. Ata çarpan araç ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı atı Darıca Hayvanat Bahçesi’ndeki ekiplere teslim etti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda atın ayağının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı at tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücüsü bulmak için inceleme başlattı.




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