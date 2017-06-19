Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda daha önce meslekten ihraç edilen aralarında eczacı, avukat ve doktor olan 11 şüpheli ve 6 TÜBİKAT mühendisi ’bylock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İfadeleri tamamlanan 11 zanlı, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.