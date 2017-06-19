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19 Haziran 2017 11:33

Aralarında TÜBİTAK personelinin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında doktor, avukat ile TÜBİTAK personelinin bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Aralarında TÜBİTAK personelinin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi

19 Haziran 2017 11:33


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda daha önce meslekten ihraç edilen aralarında eczacı, avukat ve doktor olan 11 şüpheli ve 6 TÜBİKAT mühendisi ’bylock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


İfadeleri tamamlanan 11 zanlı, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.




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