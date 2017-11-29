Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması adına şok uygulamalar yapmaya devam ediyor. Ekipler tarafından son yapılan uygulamada ise hakkında yakalama emri bulunan Ş.Ş. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Akşam saatlerinde ise Veli Ahmet mahallesi Cengiz Sille sokak üzerinde durumlarından şüphelenilerek kontrol edilen S.S ve E.S isimli iki şahısın üzerinde bulunan 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.