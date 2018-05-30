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30 Mayıs 2018 11:38

Arapçeşme Bilim Sanat’ta Sona Doğru

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in önemli projeleri arasında yer alan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde çalışmalar son noktaya gelindi.

Arapçeşme Bilim Sanat’ta Sona Doğru

30 Mayıs 2018 11:38


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in önemli projeleri arasında yer alan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde çalışmalar büyük oranda tamamlandı. İnşa çalışmaları tamamlanan ve ince işçilik çalışmalarının sürdüğü bilim sanat merkezinde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, projenin bölgenin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandığını dile getirdi.


Toplam 4 bin 893 metrekare alan üzerine inşa edilen Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Kompleksi içerisinde; spor salonu, nikah salonu, kafeterya, kütüphane, ofisler, etüt odaları, derslikler, oyun odası, belediye hizmet birimleri ve bilgisayar laboratuvarı yer alıyor. Bilim sanat merkezinde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bilim sanat Merkezimiz son şeklini aldı. İnce işçilik çalışmaları da tamamlanınca inşallah bölge halkının hizmetine açacağız. Şimdiden bölgemize ve Gebze’mize hayırlı olsun” dedi.




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