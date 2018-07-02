Arapçeşme bilim ve sanata kavuşuyor

Gebze’ye vizyon projeler kazandırmaya devam eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in önemli projeleri arasında yer alan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde çalışmalar son noktaya geldi. İnşa çalışmalarının tamamlandığı ve ince işçilik çalışmalarının son aşamaya geldiği Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi bölgenin tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirildi.

Toplam 4 bin 893 metrekare alan üzerine inşa edilen Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Kompleksi içerisinde; spor salonu, nikah salonu, kafeterya, kütüphane, ofisler, etüt odaları, derslikler, oyun odası, belediye hizmet birimleri ve bilgisayar laboratuvarı yer alıyor.