Arıcının yaktığı ateş ormana sıçradı

Olay, 16.00 sıralarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir arıcının iddialara göre kovanlarının yanında yaktığı ateş, kuru otları tutuşturarak ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale eden orman ekiplerinin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile alevler kontrol altına alınabildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm çam ormanı ve arıcıya ait 25 kovan yandı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, ismi öğrenilemeyen arıcının ise gözaltına alındığı öğrenildi.