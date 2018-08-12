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12 Ağustos 2018 20:54

Arıcının yaktığı ateş ormana sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, arıcının yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucunda çıkan yangında 25 kovan ve yaklaşık 5 dönüm orman yandı.

Arıcının yaktığı ateş ormana sıçradı

12 Ağustos 2018 20:54


Olay, 16.00 sıralarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ovacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir arıcının iddialara göre kovanlarının yanında yaktığı ateş, kuru otları tutuşturarak ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale eden orman ekiplerinin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile alevler kontrol altına alınabildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm çam ormanı ve arıcıya ait 25 kovan yandı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, ismi öğrenilemeyen arıcının ise gözaltına alındığı öğrenildi.




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