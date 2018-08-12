Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 11:44

Arızalanan otomobile tır çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeyken arızalanan otomobile hızla gelen tır arkadan çarptı.

Arızalanan otomobile tır çarptı: 1 ölü

12 Ağustos 2018 11:44

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun Tüğmen (53) idaresindeki 34 BC 2677 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Otomobilinin arızalandığını fark eden Tüğmen, otomobilini yolun kenarına park ederken, hızla gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Tüğmen ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.


Dursun Tüğmen kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tüğmen’in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç