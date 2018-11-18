Arkadaşlarıyla birlikte kuş avlamak isterken canından oluyordu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kuş avlarken, arkadaşlarından birisinin ateşlediği saçmalardan birinin kafasına isabet ettiği avcı yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin kandıra ilçesi Dalca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Ç. (48), 4 arkadaşıyla birlikte kuş avlamak için sabah saatlerinde ormanlık alana geldi. Abdullah Ç. avlanırken, arkadaşlarından birinin ateşlediği saçmalardan birisi kafasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah Ç.'nin sesini duyan arkadaşları hemen yardımına koşarak durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Abdullah Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, arkadaşları ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.