“Asalet Kumkuması” oyunu Cebeci sahilinde sahnelendi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatacak olan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması”, ilk olarak 29 Haziran Cuma günü Kandıra Cebeci Sahili’nde sahnelendi. Oyun Cebeci’ye tatile gelen seyircilerden büyük ilgi gördü. Asalet Kumkuması oyunu, tır tiyatrosu ile Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de sahnelenecek.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın tır tiyatrosu programı kapsamında gerçekleştirilen açık havada tiyatro etkinliği 29 Haziran Cuma günü başladı. İlk olarak Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenen Asalet Kumkuması oyununa, tatil için Cebeci’ye gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sahne alanın dışına taşan kalabalık izleyici kitlesi içerisinde her yaştan insan, büyük bir zevkle oyunu izledi.

İlk olarak Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenen “Asalet Kumkuması” oyunu 30 Haziran Cuma günü, İzmit Sekapark uçurtma tepesinde sahnelenecek. Oyun daha sonra; 1 Temmuz Pazar günü Derince Harikalar Sahili, 2 Temmuz Pazartesi Gebze Cumhuriyet Meydanı ve 3 Temmuz Salı günü Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda sahnelenecek. Oyunlar belirtilen günlerde saat 21.00’da başlayacak.

Açık havada tiyatro etkinliği kapsamında düzenlenen oyunlara tüm halkımız davetli. 5 gün boyunca sürecek olan açık havada tiyatro etkinlikleri ücretsiz olacak.