“Asalet Kumkuması” yoğun ilgi görüyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından olan “Asalet Kumkuması” tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile SDKM'de seyirci karşısına çıkıyor. Kocaeli seyircisine yaz akşamlarında açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatan oyun, sezonun açılmasıyla birlikte SDKM'de sahneleniyor. Pervin Atamert tarafından Moliere'in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlanan oyunun yönetmenliğini Ali Düşenkalkar yapıyor.

Moliere'in Kibarlık Budalası isimli oyunundan uyarlanan "Asalet Kumkuması" insanlığın eskiden beri var olan, onu gülünç duruma düşüren hallerini konu edip, kendi ile yüzleşmesini anlatıyor. Oyun, bunu yaparken seyirciyi de güldürmeyi ihmal etmiyor.