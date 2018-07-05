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05 Temmuz 2018 11:29

’Asalet Kumkuması’na ilgi yoğundu

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın açık hava tiyatro etkinliği kapsamında Gebze ve Gölcük’te sahnelenen “Asalet Kumkuması” oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

’Asalet Kumkuması’na ilgi yoğundu

05 Temmuz 2018 11:29


Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması” oyunu, program çerçevesinde son olarak Gebze Cumhuriyet Meydanı ve Gölcük Değirmendere Çınarcık Meydanı’nda sahnelendi. Oyun seyircilerden büyük ilgi gördü. Asalet Kumkuması oyunu, tır tiyatrosu ile Kocaeli’nin birçok ilçesinde sahnelenmişti.


Bu hafta ise Gebze Cumhuriyet Meydanı ve Gölcük Değirmendere Çınarcık Meydanı’nda sahnelenen Asalet Kumkuması oyunu, akşam gezmesine çıkan vatandaşlara keyif anlar yaşattı. Hem Gebze’de hem de Gölcük’te sahne alan Asalet Kumkuması oyununa her yaş grubundan seyirci büyük ilgi gösterdi. İlk olarak 29 Haziran Cuma günü Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenen “Asalet Kumkuması” oyunu, 30 Haziran Cuma günü, İzmit Sekapark uçurtma tepesinde sahnelendi. Oyun daha sonra 1 Temmuz Pazar günü Derince Harikalar Sahili, 2 Temmuz Pazartesi Gebze Cumhuriyet Meydanı ve 3 Temmuz Salı günü Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda sahnelendi. Oyunlar izleyicilerden büyük ilgi görürken, ücretsiz olarak sahnelendi.


Asalet Kumkuması oyunu, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın 2018-2019 sezonu açılış oyunu olarak da ekim ayının ilk haftasından itibaren Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de seyirciyle buluşacak.




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