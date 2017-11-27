‘Asansör sistemleri bakım onarım kursu açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK) istihdama yönelik açtığı kurslar ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar açmış olduğu birbirinden farklı birçok branşla istihdam seferberliğine destek olan KO-MEK, Asansör Sistemleri Bakım Onarım Eğitimi Kursu ile yine bir ilki gerçekleştirdi. Yeterli bakım elamanının olmadığı iş gücü ve yetişmiş elaman eksiğinin olduğu bu alanda kalifiyeli elaman yetiştirmek için kolları sıvayan KO-MEK kısa sürede gerekli işlemleri yaparak Asansör Sistemleri Bakım Onarım Eğitimi Kursunu açtı.

Leyla Atakan Kurs Merkezi’nde ilk etapta 15 kursiyerle ile eğitimlere başlayan kursta toplamda teorik ve pratik olarak 174 saat eğitim veriliyor. Eğitimler, bilgisayar ortamında yapılan teorik derslerin yanı sıra asansör üzerinde yapılan pratik dersler ile devam ediyor. Bunun yanında kursiyerlere Asansör Sistemleri Montajı eğitiminin de verildiği kurs sonunda alınan sertifika ile bu alanda kolaylıkla iş sahibi olabilmenin önü açılmış olacak. Ayrıca mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Elektrik Elektronik sektöründe asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde çalışabilecekler.

Asansör Sistemleri Bakım Onarım Eğitimi Kursunun amacı; kamu ve özel sektörde asansör bakım onarım ve montaj alanında meslek sahibi olmuş bireyleri mesleklerinde daha yetkin hale getirmek ya da bu alanda çalışabilecek yeni meslek erbapları yetiştirmektir. Günümüzde her birey uzmanlaşmış olduğu mesleği yapmaktadır. Fakat bu meslekler yapılırken mesleği belgeleyecek, bireye o meslek grubuna ait yeterlilik kazandıracak belgenin olması gerekmektedir. Eğitim programı yapılan mesleklerin sınıflandırılmasını ve meslek elemanlarının belgelendirilmesini hedeflemektedir. Asansör Sistemleri Bakım Onarım Eğitimi programının amacı ise her türlü asansörün emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak bakım ve onarım işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirerek bu alanda istihdam oranını artırarak geliştirmektir.

12 ilçede 43 kurs merkezi ile modern sınıflarda son teknoloji araç ve gereçlerle eğitim veren KO-MEK, istihdama yönelik verdiği kurslarla sadece Kocaeli’nde değil il dışından gelen birçok kursiyeri de iş sahibi olmanın önünü açmaya devam ediyor. İş dünyasının ihtiyaçlarına göre kurslarını açan KO-MEK, yetiştirdiği kalifiye elamanlarla hem istihdama katkı sağlıyor, hem de işçi açığını kapatıyor. Geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak toplamda 100 kursiyere eğitim vererek iş sahibi olmalarını sağlayan KO-MEK, yeni dönemde Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis Elamanı, Fiber Optik, Doğalgaz İç Tesisatçısı, Sıhhi Tesisat, Pişmaniye Yapımı, Basınçlı Sulama Sistemleri ve Kaynakçılık branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine verdiği desteği sürdürecek.