Asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimde asansör tipleri, asansör kabin üstüne çıkış ve kuyu dibine iniş prosedürleri ve yüklenici firma hakkında bilgiler verildi. Personele İzmit D-100 üzerinde bulunan Turgut Özel Köprüsü asansöründe de uygulamalı bilgiler sunuldu. Eğitime İtfaiye, Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Fen İşleri Dairelerinde görev yapan ilgili 48 personel katıldı. Eğitim alan personele, eğitim sertifikası verilecek.

Büyükşehir Belediyesi sivil toplum merkezinde gerçekleşen teorik eğitimin en önemli konusu, asansör tipine göre asansörde kalan kişiyi kurtarma işlemi olarak öne çıkıyor. Makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik olmak üzere, 3 tip asansör çeşidi üzerinden personele bilgi aktarıldı. Kurtarma esnasında sırasına göre önemli 10 altın kural, başlıklar halinde anlatıldı. Eğitimde ayrıca insan sağlığı ve güvenliği kapsamında asansör kabini üzerine çıkma ve kuyu dibine inme prosedürü hakkında ayrıntılı sunum yapıldı.

Teorik eğitim sonrasında, ilgili personelin tecrübe kazanabilmesi için İzmit D-100 köprüsü üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü asansöründe uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde asansör içerisinde kalanları kurtarmak için ilk olarak makine dairesinde yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra ise asansör kabin kapısının nasıl açılacağı ve kabin içerisine giriş için izlenmesi gereken kurallar gösterildi.