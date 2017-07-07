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07 Temmuz 2017 15:25

Asırlık “Taş Camii” yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki Taş Camii restorasyonunu sürdürüyor.

Asırlık “Taş Camii” yenileniyor

07 Temmuz 2017 15:25


Kentin tarihi mirasına sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamana yenik düşen tarihi mimari örneklerini hayata döndürüyor. Kocaeli’nin dört bir yanında yer alan tarihi yapıları restore edilerek günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki yaklaşık 130 yıllık Taş Camii’yi de restore ederek yeniliyor.


Asırlık Taş Camii’nin cephelerinde bulunan çatlaklar ve ayrılmalar güçlendiriliyor. Yeni yapılacak imam evi ve şadırvan için kazı çalışması devam ediyor. Camii beden duvarı derz imalatı biten projede şadırvan temel kazısı tamamlandı. Yapının merdiven imalatına başlanırken atölye ortamında ahşap doğramaların üretimi yapılıyor.


Restorasyonu yapılan camii 90 metrekare alana sahip. Camiinin kadın mahvili alanı 36 ise metrekare. Restorasyon projesi kapsamında mevcutta bulunan imam lojmanı ve şadırvan yıkıldı. 56 metrekarelik imam lojmanı ile taban alanı 16 metrekare olan iki katlı şadırvan yeniden yapılacak.




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