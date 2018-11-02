Asker konvoyundan 10 adet kuru sıkı tabanca çıktı

Kocaeli, İzmit'te ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetlediği asker uğurlama konvoylarında 10 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, İzmit ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askere giden gençleri uğurlayan arkadaşları konvoy halinde kuru sıkı tabacayla ateş ederek, paniğe neden oldu. Gelen ihbar üzerine ilçe Devriye Ekipler Amirliği tarafından denetim yapıldı. Polis, konvoy içinden kuru sıkı ile ateş ettiği belirlenen M.G.'yi (23) kullandığı silahla birlikte yakaladı. Ardından otogar girişinde yapılan uygulamada yaşları 19 ile 25 arasında değişen 9 kişinin üzerinde 9 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Eski İstanbul Yolu Çamlık mevkiinde yapılan aramada ise 34 yaşında olduğu belirlenen E.G.'nin üzerinden tabanca ve silaha ait 10 adet 9 milimetre mermi çıktı. Polis ekipleri yakalanan 11 kişi hakkında, adli ve idari işlem başlattı.