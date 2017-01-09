Ataevler mahallesinde hummalı çalışma

Kartepe Belediyesi, Ataevler mahallesi genelinde hummalı bir üst yapı çalışması başlattı.

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki üst yapı çalışmaları kapsamında Ataevler mahallesi yollarında hızlı ve sitemli bir çalışma yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Müdahale ekiplerinin görev aldığı çalışmada Bahçelievler bölgesi İsmetpaşa caddesi ve bağlantı yolları mercek altına alındı.

Üst yapı düzenlemelerini geniş bir yelpazede gerçekleştiren Kartepe Belediyesi ekipleri bozulan güzergahlarda asfalt ve parke yolları tek tek tamir etti.