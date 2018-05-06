Ataol Behramoğlu, Kitap Fuarı’na şiirleriyle damga vurdu

Kocaeli Kitap Fuarı’nda en sevilen şiirlerini okudu.

Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli şairlerden biri olan Ataol Behramoğlu, 10.Kocaeli Kitap Fuarı’nda şiir rüzgarı estirdi. Usta şair, “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” ve “Bebeklerin ulusu yok” gibi en güzel şiirlerini Kocaelili kitapseverler için okudu. Usta şaire, şiirlerini okurken, sanatçı Haluk Çetin gitarıyla eşlik etti. Kendisini dinlemeye gelen okuyucularına teşekkür eden ve Kocaeli Kitap Fuarı’nın önemine dikkat çeken Behramoğlu, “Burada kültüre, sanata yakın olan insanlarımız hangi siyasi görüşten olursa olsun bir araya geliyor. Ben bütün belediyeleri kitap fuarı açmaya davet ediyorum” dedi.

Ataol Behramoğlu, dinletinin ikinci bölümünde çocuklar için yazdığı şiirleri okudu. Usta şair bilinen en güzel şiirlerinden olan “Bebeklerin ulusu yok” ve “Bir çocuğa layık olmak” şiirlerini seslendirdi. Ataol Behramoğlu dinletinin sonunda “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” adlı şiirini okudu. Şair, şiirini okurların alkışlarıyla tamamladı.