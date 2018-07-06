Atıklar eğitime dönüştü

Öğrencilerin atölyelerinde kullandıkları malzemeler ise sanayi atıkları oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Tasarım Topluluğu (MİTA) öğrencilerinin düzenlediği Pupa 2.0 etkinliğinde, tüm dönem boyunca fakülte ve çevre firmalardan biriktirilen atık atölye malzemelerini, kampüs içinde yerinde/yeniden üretimlere dönüştürdü. Etkinliğe Türkiye’deki 25 farklı üniversiteden 65 mimarlık bölümü öğrenci ve mezunları katıldı.

Geçtiğimiz yıl atık malzemeler kullanılarak birebir uygulamalarla oluşturulan geçici strüktürlerle başlayan pupa etkinliğinin bu seneki teması dönüşüm olarak belirlendi. Yapılan bilgilendirmede; tüm atık malzemelerin, dönüşüm teması içinde üretim potansiyellerinin araştırıldığı atölye; yerinde yeniden senaryolaştırılıp, atölye yürütücü ve katılımcılarının etkinlik boyunca tasarladığı ve uygulama şansı bulduğu bir birliktelik süreci olarak gerçekleştirildi. Protez Yüzeyler, Merz, Hesapmekan, Spaceslum, Düş Mekan, Garip Katalog, Al 7 atölyede yapılan çalışmalarda öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri teorik bilgileri eğlenerek tekrarlama ve ürüne dönüştürme imkanı buldular.