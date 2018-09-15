Avrupa'daki gururumuz

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un alt yapısında yetişen Tuğçe Beder, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan Avrupa 2'incisi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un alt yapısında yetişen başarılı judocusu Tuğçe Beder zirveyi bırakmıyor. Mavi-beyazlı sporcu milli takımı temsilen katıldığı son 4 Avrupa kupasından madalya ile dönmeyi başardı. Beder, son olarak Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan da gümüş madalyan kazanmayı başardı.

Şampiyonada 48 kg' da mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Tuğçe Beder 1. turu bay geçerek 2. tura yükseldi. İkinci turdaki Avustralyalı rakibini ardından Çeyrek finalde İtalyan Rakibini yenen Tuğçe, yarı finalde Alman rakibi Ballhaus Mascha'ıda yenen Beder Finale Adını yazdırdı.

Finalde Rus rakibi Dolgıkh Ekaterina kaybeden Beder, şampiyonayı gümüş madalya alarak Avrupa Gençler Judo Şampiyonasını 2. olarak tamamladı. Bu sonuçlar ile Tuğçe Beder Avrupa'da 2. sıraya yerleşerek 17 Eylül'de Bahamalarda düzenlenecek olan Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda iddialı olduğunu gösterdi.