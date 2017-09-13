Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Kocaeli’de yapılıyor

Genel Sekreter Bayram, önümüzdeki yıl parkın vatandaşların hizmetine açılacağını söylerken, “Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinin nefes alacağı merkez olacak” dedi. Otobur hayvanların da yer aldığı Doğal Yaşam Parkında 170’e çıkarılan hayvan sayısına, babun maymunları da eklenerek sayı daha da yükseltilecek.

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkında incelemeler yapan Genel Sekreter İlhan Bayram, Parka en son Bursa’dan 7 adet kızıl geyik getirildiğini vurgularken, 70 dönümlük doğal bir alanın geyiklere ayrıldığını da belirtti. Dağkeçisi ve yaban koyunları parkın diğer sakinleri arasında yer alırken, hayvan sayılarının her geçen gün arttırılması da planlanıyor. Yapım çalışmaları devam eden Doğal Yaşamı Koruma Parkı’nın ilk sakinlerinin sayısı 170’e ulaştı. Babun maymunlarının kısa bir zaman diliminde Kocaeli’ye geleceğini de açıklayan Bayram, “Babun evi tamamlanıyor. Doğal Yaşam Parkı’nda rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürecekler. İnsanımızda bu güzellikleri görme şansı yakalayacak” açıklamasını yaptı.

Bir kısmı çiftlik hayvanı, bir kısmının da yabani hayvanların park, kızıl geyikler, karacalar, ala geyikler ve ceylanların yanı sıra Anadolu’nun endemik türleri, yabani ot obur türlerini bünyesinde bulundurmasıyla da dikkat çekiyor. Birinci etabının tamamlanmasının ardından ikinci etapta Anadolu’nun yırtıcı türlerini toplayacaklarını açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Ayı, çakal, kurt ve sırtlan gibi türlerle birlikte parkımızı zenginleştireceğiz” şeklinde konuştu. Parkta ki çalışmaların 2009 yılında başladığını, parkı son aylarda şekillenmeye başladığını kaydeden Bayram, parkta çocuk hayvanat bahçesi alanı da oluşturulacağını söyledi.