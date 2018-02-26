Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan SEKA Kağıt Müzesi tarihe tanıklık ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı, Avrupa’nın ise en büyük kağıt müzesi olarak gösterilen müzede makineler orijinal haliyle sergileniyor. Kağıt yapımının tüm aşamaları ile ziyaretçilerini ağırlayan SEKA Kağıt Müzesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Her gün yüzlercek kişinin ziyaret ettiği müzeyi gezen öğrenciler, kendi kağıtlarını yapma fırsatı buluyorlar. Ziyaretçiler, müzede kağıt hakkında merak edilen bütün bilgilere rahatça ulaşabilirken, SEKA eski çalışanları ile beraber hazırlanan “SEKA’da Sosyal Hayat Salonu”’nda tarihe tanıklık edebiliyorlar.

Ziyaretçiler, ayrıca çalışanların lojman ve kamp alanlarından kültürel ve sosyal aktivitelerine, dayanışma marketlerinden işçi sendikasına, SEKA Kağıtspor’dan SEKA İtfaiyesi’ne, radyosundan SEKA Çocuk Dostları Derneği’ne, çalışanların gündelik yaşamına ilişkin öykülerin yine çalışanlar tarafından anlatıldığı “Sözlü Tarih” videolarını seyretme imkanı buluyorlar.

2016 yılında hizmete açılan SEKA Kağıt Müzesi bünyesinde 18 ayrı salonu gezen ziyaretçilere eşlik eden rehberler, kağıdın dününü, bugününü ve fabrikanın geçmişini detaylıca anlatıyor. 12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulan SEKA Kağıt Müzesi’nde ziyaretçiler, Cumhuriyet Dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yere sahip olan fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kağıdın hayat hikayesini görüntüler eşliğinde izleyebiliyorlar.