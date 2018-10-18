Avukat Fener'i bıçaklayan şahıs yakalandı

Kocaeli'de Avukat Hüseyin Fener'i bıçaklayarak olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Barosu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, icra avukatı Hüseyin Fener'in ofisine gelen bir şahıs Fener ile tartışmaya başladı. Daha sonra iddialara göre şahıs Avukat Fener'i cebinden çıkarttığı bıçakla yaraladı. Fener şahsın kendisini bıçaklaması üzerine dışarı kaçtı. Dışarı çıkan Fener, kendini savunmak için tabancasıyla defalarca havaya ateş etti. Şahıs ise koşarak olay yerinden kaçtı.

Daha sorasında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. daha sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Avukat Fener'in durumunun ise iyiye gittiği belirlendi.