Ayağı kırılan martıya zabıta sahip çıktı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri vatandaşların can ve mail güvenliği kapsamında hizmetlerini sürdürürken devriye görevlerinde karşılaştıkları olaylara da anında müdahale ediyor. Bu kapsamda Zabıta ekipleri devriye görevlerinde İzmit Fuar alanın da yaralı bir minik martı olduğunu tespit etti. Ekipler araçla minik martıyı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Ekipler yaralı minik martıyı tedavisinin yapılması amacıyla bakımevi görevlilerine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde uzman veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan minik martının, sol bacağında kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan minik martının durumu şimdi çok iyi. Gözlem odasında bekletilen martı iyileştikten sonra doğaya salınacak.