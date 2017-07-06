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06 Temmuz 2017 16:20

Ayağı takılan tekniker arıtma kuyusuna düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen olayda kağıt fabrikasına denetim yapan tekniker arıtma kuyusuna düştü.

Ayağı takılan tekniker arıtma kuyusuna düştü

06 Temmuz 2017 16:20


Kartepe’de faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına denetim yapmak üzere gelen arıtma teknikeri Turgay Taşer(60) ayağı takılınca 5 metrelik arıtma kuyusunun içine düştü. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine 112 ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Taşer’i sedyeye yükledikten sonra vince bağlanan sedye su arıtma kuyusundan yukarı çıkartıldı.


Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Turgay Taşer’in düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.




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