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20 Temmuz 2018 10:01

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü araç kullanarak karıştığı kazada, aynı aileden 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

20 Temmuz 2018 10:01


Kandıra-İzmit yolu Yassıbağ mevkiinde 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada duramayan E.E. idaresindeki 34 FZ 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru (84) ve oğlu Emir Hamza Doğru (2) hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.


Kazanın ardından vücudunda kırıklar oluşan ve ameliyat edilen sürücü, tedavisinin ardından jandarma eşliğinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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