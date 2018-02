Bizim için de söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır” dedi.

Körfez Belediyesi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye - Azerbaycan İlişkileri’ konulu panel ve sergi düzenlendi. Programa, Azerbaycan Milletvekilleri Ganire Paşayeva ve Melehat İbrahimkızı, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Nesimi Valiliği 1. Yardımcısı Gülara Verdiyeva ve Nesimi Belediye Başkanı Nazım Karahanov katıldı. Programda ayrıca Azerbaycan Türkiye Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Turgut Caferoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda STK temsilcileri ile davetliler katıldı.

TADEF Genel Başkanı Bilal Dündar’ın oturum başkanlığı yaptığı panelde, Azerbaycan Milletvekilleri Ganire Paşayeva ve Melehat İbrahimkızı ve Karabağ Gazisi Dr. Agil Mamadov konuşmacı olarak yer aldı. Oturum Başkanı Bilal Dündar’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Azerbaycan Milletvekili Melehat İbrahimkızı ve Agil Mamadov, katliamın yapıldığı dönemli ilgili konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Türkiye ve Azerbaycan bir birdir”

Son olarak Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva konuşma yaptı. Konuşmasında ‘birlik’ vurgusu yapan Paşayeva, “Türkiye ve Azerbaycan birdir, bütündür. Türkiye’nin zora düştüğü her an biz vardık, bizim dara düştüğümüz her anda da Türkiye vardı. Bugün buraya katılan herkes de bunun göstergesidir” dedi.

“Hocalı’da yaşananların ardından dost dediğimiz bir çok ülke yanımızda yoktu”

Hocalı’da yaşananların ardından Müslüman ülkelerin takındığı tavır hakkında konuşan Paşayeva, “Hocalı’da yaşananlardan sonra dost dediğimiz çoğu ülke yanımızda yoktu. En acısı da neydi biliyor musunuz? Bosna Türklerin lideri Alija İzzet Begovic’in bir sözü var, ‘Her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır’ Hocalı’da bunlar yapıldığında ve sonrasında Hristiyan dünyası Ermenistan’ın yanındaydı. Ama Müslüman dünyası bizim yanımızda yoktu. Pakistan gibi bazı ülkeler vardı ama çoğunluğu sessizdi. İşte en fazla acıtan da bu olmuştu” diye konuştu.

“Hakkımızı savunmak için güçlü olmalıyız”

Türkler’ de birliktelik anlayışının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Paşayeva, “Türkiye’nin üzerine gelmek için etrafındaki kaleleri tek tek zayıflatıyorlar. Asıl hedefleri ana kaleyi de zayıflatmak. İşte biz bunları gençlerimize anlatmalıyız. Onlar da her şeyi bilmeli, unutmamalı. Ahıska’daki, Kırım’daki, Bayırbucak’taki, Balkanlardaki, Kuzey Kafkasya’daki bir olup, o güçlere karşı birlikte durmalıyız. O güçlerle yalnız mücadele edemeyiz. Bugünkü dünyada tek bir kural var o da güç. Halkı olmak yetmiyor. Hakkımızı savunmak için güçlü olmalıyız” şeklinde konuştu.

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Çanakkale Savaşı’nda şehit olanların ülkeleri için sergiledikleri duruşuna vurgu yapan Paşayeva “Çanakkale zaferindeki yiğitler adeta ölüme giderken, ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ dedi. Söz konusu Türkiye ise bizim için de gerisi teferruat olacaktır. Bizler, bütün bu vatan coğrafyası için canımızı vermeye hazırız” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Kaymakam Hasan Hüseyin Can, katılımcılara plaket takdim etti.