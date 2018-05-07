Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’dan çağrı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kitap Fuarı’na katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, başta PKK olmak üzere, terör örgütleri üzerinden Türkiye aleyhinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Bu konuda gençlere önemli bir uyarı ve tavsiyede bulunan Paşayeva, “Bizim Türk Ordumuz çok güçlü ama ayrıca bir de siber ordu kurmamız lazım. Terör örgütlerini destekleyen o fular takan milletvekillerine bu terör örgütlerinin ne kadar can aldığını söyleyin. Terör örgütlerinin Türkiye’ye neler yaptıklarını biliyorsunuz. Bu terör örgütlerinin arkasında güçler var. Mesela Belçika’da, Brüksel’de PKK terör örgütüne destek kampları kuruluyor. Almanya Parlamentosu’nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor” dedi.

“Terörü destekleyen milletvekillerine bir mesaj gönderin”

Gençlere terörü destekleyen milletvekillerinin hesaplarına ulaşarak onlara bir mesaj göndermelerini söyleyen Paşayeva, “Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı? Hepimiz sosyal medyada varız. O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Sosyal medya sitelerinden bir bir terörü destekleyen milletvekillerinin hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin. Mesajınızda bu terör örgütünün ne kadar can aldığını söyleyin. Almanca bilmiyor olmanız önemli değil. İnternette yazdığınız Türkçe cümleyi Almancaya çevirebilirsiniz. Belki mükemmel bir çeviri olmaz. Ancak söylemek istediğiniz şeyi söylemenize yetecek bir çeviri elde edebilirsiniz” diye konuştu.

“Türkiye üzerinde oynan oyunlar çok büyük”

Söyleşiye katılan anne ve babalara seslenen Paşayeva, “Bence bu fuardan ilk iş olarak çocuklarınız için bir Dünya haritası alın ve bu harita üzerinde bir kalemle çocuklarınıza Türk Dünyasının sınırlarını çizdirin. Ne kadar büyük bir coğrafyada olduğumuzu somut olarak göreceksiniz. Biz, 300 milyon olarak, Avrasya’nın en büyük milletiyiz. Bugün Türkiye üzerinde oynan oyunlar çok büyük. Bunların bedeli de ağır olur. Türkiye güçlü olursa Türk Dünyası da güçlü olur. Birlik gücü hepimize gerekir. Böylece büyük oyunları, haksızlık ve adaletsizlikleri bozabiliriz. Geleceğe daha güçlü yarınlar bırakırız” şeklinde konuştu.