Azerbaycanlı yerel yönetici kadınlar KO-MEK’e hayran kaldı

Konuk heyet önceki gün Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim projelerinden biri olan KO-MEK’i ziyaret etti. KO-MEK hakkında geniş kapsamlı bir brifing alan Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler, gerçekleştirilen çalışmaları dikkatle inceledi. Çalışmalara hayran kalan ve proje hakkında bilgilendirme dosyasını yetkililerden talep eden Heyet Başkanı Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, “Görüyoruz ki, burada insanlık için, eğitim için önemli işler yapılmış. Yaptığınız bu büyük iş, bize de örnektir” dedi.

Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği heyeti Mevlana KO-MEK Kurs Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Konuk heyete KO-MEK ile alakalı geniş kapsamlı bir brinfing verildi. Sunumda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla 2005 yılında faaliyetlerine başlayan KO-MEK’in gerçekleştirdiği sosyal projeler ve verilen eğitimler anlatıldı. Azerbaycanlı kadın yerel yöneticiler tarafından büyük bir dikkatle izlenen ve grafik sunumlarla desteklenen bilgilendirmede, KO-MEK’in özellikle istihdama yönelik branşlarının hem kursiyerlere iş kapısı açtığı hem de kent ekonomisine önemli katkılar sunduğu aktarıldı.

Öte yandan sunumda, KO-MEK’te, Kuaförlük, Kaynakçılık, Yönetici Asistanı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri gibi doğrudan istihdama yönelik 129 farklı branşta toplamda 217 bin 407 kursiyere mesleki eğitim verildiği bilgisi verildi. Bu bilgi karşısında oldukça etkilenen Azerbaycan heyeti, insanlara ekmek kapısı açan böyle bir kurumun kent için şans olduğu yorumunu yaptı.

KO-MEK’in sosyal projelerinin de anlatıldığı sunumda Azerbaycanlı heyete KO-MEK’in yürüttüğü, Aile Okulu Eğitim Programları, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Anne Çocuk KO-MEK’te, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var, Ellerden Gönüllere KO-MEK, Deneyerek Öğreniyorum ve Birebir Öğrenme Projesi gibi çalışmaları hakkında da bilgi sunuldu.

Brifingin ardından söz alan Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı Lyudmila Khalilova, kendileri için hazırlanan kapsamlı bilgilendirme için teşekkür etti. KO-MEK’te yapılan çalışmaları yakından incelemek istediklerini söyleyen Khalilova, “Az önce verdiğiniz brifing dosyasını sizlerden rica ediyoruz. Ülkemize döndüğümüzde buradaki projelerden hangisini Bakü için uygulayabiliriz onu görmek isteriz” dedi.

Heyette yer alan Bakü Binegadi Belediye Başkanı Aytaj Aliyeva ise KO-MEK’i “geleceği yönelik işler yapan büyük bir kurum” olarak niteledi. “KO-MEK’te insanların kendi hayatlarını kurabilmeleri ve el emeklerini ortaya koyabilmeleri için önemli işler yapmışsınız” diyen Aliyeva, “Böyle bir tecrübeden Bakü’de bizler belediye başkanları olarak yararlanmak isteriz. Burada gördüğümüz KO-MEK Projelerini kendi kentlerimize uyarlamak isteriz” şeklinde konuştu.

KO-MEK yetkilileri brifingin ardından Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği heyetine Mevlana Kurs Merkezi’ni gezdirerek burada verilen eğitimleri gösterdi. Dersliklere giren konuk heyet El Makine ve Piko Sınıfında yapılan ürünlere adeta hayran kaldı. Kursiyerlerle sohbet eden Azerbaycanlı yerel yöneticiler, bir ara dikiş makinelerinin başına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuk heyete Mevlana Kurs Merkezi’nin ardından Kocaeli kent kültürüne yönelik hediyelik eşyaların yapıldığı Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi de gezdirildi.