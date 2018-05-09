Hakverdi, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesinde, 20 Ocak 1990 tarihinde gerçekleşen Bakü Katliamı’nın aklına geldiğini belirtti.

Söyleşide konuşan Gazeteci- Yazar Hakverdi, "Dünyadaki olaylar önce edebiyata sonra da sinemaya aktarılır. Ben savaş edebiyatında kadın kahramanların üzerine çalışıyorum. Hocalı’da bir sabahta yüzlerce insanı katlettiler. Ermeniler özellikle aşağılayıcı bir tarzda rehin aldıkları insanları öldürdü. Ermeniler özellikle kadınları öldürmüşlerdir. Hocalı’da 6 aylık abluka döneminde bir dönemde yüzlerce insan öldürüldü. Hocalı’da 15 bine yakın kadın, yaşlı ve çocuk rehin götürüldü’’ dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi olduğunda İstanbul’da olduğunu söyleyen Hakverdi, o akşam aklına 20 Ocak Bakü Katliamı geldiğini belirtti. Hakverdi, “Kendi kendime dedim ki, Allah’ım ben sürekli aynı kaderi mi yaşayacağım? 15 Temmuz’da sokağa çıktım baktım ki insanlar vatanına ülkesine sahip çıkıyor Allah’a şükrettim. Biz Azerbaycan’da Ermeni ile savaşıyoruz siz burada FETÖ ile savaşıyorsunuz” diye konuştu.