Azize Santa Barbara, Bartholomeos’un duaları ile anıldı

yıl dönümünde İzmit’te hapis tutulduğuna inanılan kulenin altındaki mahzende İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos’un da katıldığı törenle anıldı.

Hıristiyan olduğu için babası tarafından kafası kılıçla kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Azize Santa Barbara, ölümünün 1782’inci yıl dönümünde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde anıldı. Şehitler korusunda bulunan Santa Barbara Kulesinin altındaki mahzende toplanan Hıristiyanlar, İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos’un duaları ile ayin yaptı. Kulenin içinde mum yakan Hıristiyanlar, Azize Barbara için dua etti.

Ayinin ardından açıklama yaparak İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos, “Azize Barbara’nın yaşadığı, inancı uğruna yaşamını feda ettiği İzmit’te bulunmaktan ve onuruna ayin icra etmekten büyük sevinç ve huzur duymaktayız. Biz Hristiyanlar için, din büyüklerinin yaşadığı alanları ve Hristiyanlık tarihindeki önemli mekanları ziyaret etmek her zaman kutsal bir görev olarak algılanmış ve yerine getirilmiştir. Günlük tasalardan ve koşturmacalardan uzaklaşarak, azizlerin yaşadığı dönemin koşullarını, yaşadıkları zorlukları hatırlayarak bu günümüze şükretmekte, bizleri doğru yoldan ayırmak isteyen şeytanla mücadele edebilecek gücü vermesi için Yüce tanrıya dua etmekteyiz” dedi.

Yarın Kudüs’e giderek hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için kutsal olan yerde herkes için dua edeceğini belirten Bartholomeos, “Daha önceki Kudüs ziyaretinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas onuruma resmi bir yemek vermişti. Bu inceliklerini ve misafirperverliklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Bildiğiniz gibi Şimon Peres aramızdan ayrıldı. 2 gün sonra İsrail yeni cumhurbaşkanı, beni sarayında kabul edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Rum Patriği 1. Bartholemeos, ayine katılanlara tatlı ikram etti. Ayin sonrası ise ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah tarafından, Bartholomeos’a Azize Barbara’nın İzmitli olduğuna dair bir belge hediye edildi.