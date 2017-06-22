Azot tankı sızıntısı itfaiyeyi harekete geçirdi

Ortaya çıkan azot gazı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Vanası kopan bir azot takında sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sızan azot gazına karşı önlem almaya çalıştı. Olay yerine firma yetkilileri de çağrıldı. Sızan gazın zararsız olması sebebiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Tankta bulunan gaz bitince, sızıntı da sona erdi.