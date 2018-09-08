Bacanakların böbrek kardeşliği

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Engin Demirci (41), 11 yıl önce yüksek tansiyon şikayeti ile gittiği klinikte kronik böbrek yetmezliği sorunu olduğunu öğrenci. Yapılan teşhis sonrasında 10 yıl takip aşaması geçiren Demirci, son 5 aydır diyalize girmeye başladı. Diyalize girdiği dönemde böbreğinin işlevselliği yüzde 4’e kadar inen ve zor zamanlar geçiren Demirci’nin yardımına ise yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bacanağı Mehmet Usta (44) koştu. Üzgün olduğunu gördüğü Dermirci’nin durumunu öğrenen Usta, kendi böbreğini hiç düşünmeden Demirci’ye bağışladı. Nakil için Kocaeli’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gelen Demirci ve Usta’nın yapılan testlerde nakile uygun oldukları belirlendi. Tespitin ardından ikili, 4. derecenin üzerinde akraba oldukları için Sağlık Müdürlüğü Etik Kuruluna sevk edildi. Kurulun olumlu kararı sonrası Organ Nakli Merkezi doktorlarından Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bekir Voyvoda ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyatla Usta’nın böbreği alınarak, bacanağı Demirci’ye nakledildi. Nakil işlemlerinin ardından Demirci’nin yüzde 4’e kadar düşen böbrek işlevselliği yüzde 85’lere çıktı. Demirci’nin sağlığına kavuştuğunu gören Usta, hiç düşünmeden bağışladığı böbrekle Demirci’yi hayata tutundurduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Demirci ve böbreğini bağışlayan Usta, başarılı ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Bekir Voyvoda ve ekibini ziyaret etti. Ziyarette sağlığına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu ifade eden Engin Demirci, “Benim hastalığım yaklaşık 11 yıl önce yüksek tansiyon şikayeti ile başladı. Daha sonra kontrollerde kronik böbrek yetmezliği hastalığına sahip olduğum belirlendi. 10 yıl kadar süren takip aşamasının ardından diyaliz aşaması başladı. 5 ay kadar diyalize girdim. Daha sonra bacanağım böbreğini vermek istedi. Daha sonra buraya gelip Bekir Hocamız tarafından belirli bir tedavi aşamasından geçip ameliyatımızı olduk. Şimdi sağlık durumumuz iyi, herhangi bir sorunumuz yok” dedi.

“Yine olsa gözümü kırpmadan verirdim”

Bacanağını üzgün görmesi sonrasında çocuklarının babasız kalmaması için böbreğini verdiğini söyleyen Mehmet Usta ise, “Kendisi ile ailecek görüşüyoruz. Sürekli ailesinin ve kendisinin üzüldüğünü, çocuklarının babasız kalacağını gördüğümde, ‘Siz üzülmeyin, uyarsa ben böbreğimi veririm’ dedim. Hastaneye geldik, bazı tetkiklerden geçtik. Böbreğim uydu. Ayrıca kan grubumuzun uyması yeterliyken dokularımız da uydu. Böbrek naklinin olacağı gün onun böbreğinin çalışma oranı yüzde 4’e düşmüştü. Şimdi ikimizinki de yüzde 85-90 oranında çalışıyor. Gururluyum, bir can bağışladım. Engin’in çocuklarına bir baba bağışladım. Engin’in ve çocuklarının da böyle sevindiğini görünce herkese öneririm. Ben bazen espri maksadıyla ‘Ben bu kadar acı çekeceğimi bilseydim vazgeçerdim’ diyorum. Ama geçmezdim, yine olsa gözümü kırpmadan verirdim. Vicdan sahibi olan bir insan, karşısındaki insanın ihtiyaç sahibi olduğunu biliyorsa sadece böbrek için değil, bir organı yetiyorsa diğerini niye vermesin. İnsanlar bunu biliyorsa tereddüt etmesinler” diye konuştu.

"Bu arkadaşlık böbrek kardeşliği ile sonlandı"

Başarılı bir nakil operasyonu geçirdiklerini anlatan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bekir Voyvoda, “Bir çift görüyorsunuz. Yıllardır eskimeyen arkadaşlıkları var. Bu arkadaşlık böbrek kardeşliği ile sonlandı. Her iki hastamız da il dışında geliyorlar. Merkezimize başvurdular. Hızlı ve ciddi bir değerlendirme gerekiyordu. Uygun olduklarına karar verdik. Akrabalık dereceleri 4. derecenin üstünde olduğu için Sağlık Müdürlüğünde etik kuruluna girdi hastalarımız. Başarılı bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştirdik. Hem vericilerimizin hem de alıcılarımızın sağlık durumları iyi” şeklinde konuştu.

"Biz kadavra böbrek naklini çok önemsiyoruz"

Türkiye’de kadavradan canlı hastaya yapılan nakillerin yetersiz olduğunu anlatan Voyvoda, “Bu ulusal bir sorunumuz. Bu konuda çeşitli reklam ve toplantı çalışmalarımız var. Ülkenin tüm bireyleri bu konuda hastalara ve bizlere yardımcı olmalılar. Bu çok önemli bir konu. Maalesef ki Türkiye’de yüzde 85 canlı verici böbrek nakli, yalnızca yüzde 15 kadar böbrek nakli yapılmakta. Bizim kliniğimizde de bu durumun aynısı geçerli. Bu yıl canlı böbrek naklimiz daha fazla. Ama biz kadavra böbrek naklini çok önemsiyoruz. Bu sadece böbrek nakli değil, kalp çıkarımı, karaciğer çıkarımı için de geçerli. Bir hasta organları ile 5 kişiye umut olabiliyor. Organlarımızı bağışlamamız çok önemli. Herkesin başına gelebilir bu durum. Aniden bir kalp, böbrek yetmezliğimiz olabilir. Kendi başımıza gelecek gibi düşünmemiz çok önemli. Herkes eşi ile çocuklarıyla, ‘Ben vefat durumumda organlarımı bağışlıyorum’ diye paylaşması çok önemli. Bizim için gayri resmi bir vasiyet olarak algılanmalı ve birçok derde umut olmalı” ifadelerini kullandı.

“Ocak ayından bu yana 11 böbrek nakli gerçekleştirdik”

Son olarak yapılan nakiller hakkında bilgi veren Voyvoda şöyle konuştu:

“Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Kliniği olarak yaklaşık bir buçuk yıl önce organ nakillerimize başladık. Geçen yıl 12 ay içerisinde 7 tane böbrek nakli gerçekleştirdik. Ocak ayından bu tarihe kadar da 11 tane böbrek nakli gerçekleştirdik. Hastalarımızın genel durumları gayet iyi. Diyalize giren hastamız yok. Takiplerini devam ettiriyoruz. Gayet başarılı bir şekilde ameliyatlarımızı da gerçekleştirdik.”