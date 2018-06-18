Bağçeşme 112 Acil İstasyonu hizmete girdi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, cenaze hizmetlerini yürütmek için Kent Mezarlığı’nda inşa edilen yeni hizmet binasının ardından Bağçeşme’deki eski Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün bir bölümünü İzmit 8 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet vermesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti. Tahsisin ardından Başkan Karaosmanoğlu beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Mezarlıklar Şube Müdürü Zafer Sevil ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ile bölgede inceleme yaptı. Yaptığı incelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “112, Hızır gibi tüm vakalara yetişen hayati bir görevi olan ekiplerimizdir. Onlar için dakikalar ve saniyeler çok önemlidir. Bağçeşme bölgemizde görülen bir eksiklik için harekete geçmek gerekiyordu. Bu alanda yerimiz vardı ve İl Sağlık Müdürümüz, bu bölgede bu tarz bir yere ihtiyaçlarını olduğunu söyleyince hemen binamızda gerekli yeri kendilerine tahsis ettik” dedi.

Merkezin halka hizmet edeceğine değinen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney de, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İbrahim başkanımızın liderliğinde çok önemli hizmetlere imza atıyor. Bu bölgede Acil Sağlık Hizmetlerindeki bir açığımızı bu şekilde kapatıyoruz. Bağçeşme’de ki çok güzel ve etkin merkezde, donanımlı ekibimizin gayretleriyle halkımıza hizmet verecek. İbrahim Başkanımıza bu duyarlılığından dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnceleme ve açıklamalar çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.