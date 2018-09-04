Bağdat Caddesi’nde ikinci etap zamanı

etap olarak başlayan ve tamamlanan Bağdat caddesi üst yapı yenileme çalışmasında 2. etap çalışması önceki gün başladı.

Dilovası Belediyesi ile Eynerce Kavşağı arasında kalan Bağdat Caddesi’nin üst yapı çalışması geçtiğimiz yıl yeniden yapılmış ve cadde yeni bir görünüme kavuşmuştu. 1. Etap olarak başlanılan çalışmanın bitmesinin ardından önceki günde 2. etap çalışması başladı. Dilovası girişinde bulunan Saat Kulesi ile Dilovası Belediyesi önüne kadar sürecek üst yapı yenileme çalışmasında kaldırımlar yeniden yapılacak. Granit şeklinde düzenlenecek olan kaldırımlarla birlikte bozuk olan asfalt ve kaldırımlarda yeniden onarılmış olacak.

Yaklaşık 1 kilometre mesafede yapılacak çalışmaları yakından takip eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar yaptığı açıklamada, "Umarım en kısa sürede bitirerek ana caddemiz güzel, modern bir caddeye kavuşmuş olacaktır. Ben şimdiden özellikle cadde üzerinde bulunan esnaflarımızdan ve mahalle halkımızdan çalışmalarda doğabilecek aksaklıklardan dolayı özür diliyor ve sabırlı olmalarını istiyorum. Güzel bir şeylerin oluşabilmesi için biraz sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.