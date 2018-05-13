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13 Mayıs 2018 18:21

Bahadır Yenişehirlioğlu 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı

Oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 10.

Bahadır Yenişehirlioğlu 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı

13 Mayıs 2018 18:21

Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluştu.


10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu edebiyat ve okuma eksenindeki düşüncelerini kitapseverlere aktardı.Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en önemli kitap fuarı olduğunu söyleyen Yenişehirlioğlu, “Kainatın Sahibi bize “Oku” emri ile sesleniyor. Bu nedenle kitap okuma eylemi nefes alıp verme gibi doğal hale gelmeli. Yazarların yaptığı işlerin değerini ölçmede kitap fuarlarının önemi büyük. Kocaeli Kitap Fuarı’nın da benim için büyük değeri var. Kocaeli bunu çok iyi başarıyor. Metinlerin değişimine bakarak insanların değişimini anlayabiliyoruz" diye konuştu.


Bir insanın okumadan önceki ve sonraki hallerinin kıyaslanamaz olduğunu dile getiren Bahadır Yenişehirlioğlu, "Ne kadar çok okursak o kadar akil insan haline geliriz. Metinler bizi geliştirip, kaliteli nesiller oluşturmamızı sağlar. Okuma eylemi hobi olarak adlandırılamaz. Okuma olmadan olamayız. Empati yapamaz hale gelip, hissedemez duruma düşüyoruz kitap okumazsak. Okumazsak masumiyeti, hak ve hukuk kavramlarını nasıl ön plana çıkartabiliriz ki. Hayatımızdan kitabın hiç çıkmaması gerek. Nefes alıp verme gibi doğallaşırsa kitap okuma eylemi, insanoğlunun değişimini tahmin edemezsiniz" şeklinde konuştu.




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