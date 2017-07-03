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03 Temmuz 2017 12:48

Bakan Fikri Işık’tan, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’ye yeni atanan Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Bakan Fikri Işık’tan, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyaret

03 Temmuz 2017 12:48


Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Hüseyin Aksoy’u, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Işık, “Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy beye hayırlı olsun ziyareti yapıyoruz. Öncelikle Kocaeli gerçekten içerisinde yaşamanın ayrıcalık olduğu, gerek insanı ile gerek coğrafi konumu ile gerek sosyal dokusu, Allah’ın verdiği tabi güzellikleri ile sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en müstesna şehirlerinden birisi. Bu şehirde hayatını idame ettirmek her birimiz için cenabı Allah’ın bir lütfu. Bu şehri bazen küçük görenler oluyor, bazen küçümsemeye çalışanlar oluyor. Bazen bu şehirde yaşamanın zor olduğu ifade etmeye çalışanlar oluyor. Gerçekten bu şehir hem yaşamak için, hem de insana hizmet etmek için Türkiye’nin en müstesna şehirlerinden birisi. Hiçbir hükümet bu şehre, sıradan bir vali bugüne kadar vermedi. Bu şehre atanan tüm valilerimiz bilgisi, birikimi, tecrübesi ile hep öne çıkmış, herkesin takdir ettiği isimler oldu. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde de bu gelenek devam etti” dedi.


Kocaeli’nin önemli bir şehir olduğunu kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’nde yapılan çalışmaları, daha iyi bir noktaya taşımak adına büyük bir gayret ile çalışacağız. Kentin bütün dinamikleriyle bu çalışmayı önümüzdeki süreçte ortaya koymaya gayret göstereceğiz. Kocaeli önemli bir sanayi şehri. Sanayinin başkendi diyebileceğimiz bir konumda. Mevcut sanayinin daha da iyi noktaya taşınması, eğitim, sağlık, kültür ve turizmde birçok alanda yeni çalışmaların ortaya konulması bakımından gayret içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.




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