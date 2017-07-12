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12 Temmuz 2017 14:30

Bakan Işık, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi Osman Kamacı’yı evinde ziyaret etti.

Bakan Işık, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

12 Temmuz 2017 14:30


15 Temmuz gecesi hainlere karşı direnirken yaralanan ve gazi olan Körfezli Osman Kamacı’nın önemli ziyaretçileri vardı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Körfez Kaymakam Vekili Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Osman Kamacı’yı evinde ziyaret etti.


15 Temmuz Gazisi Osman Kamacı ve ailesi tarafından samimi bir şekilde karşılanan protokol üyeleri, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kamacı’ya teşekkür etti. Bakan Fikri Işık, “15 Temmuz gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimiz ile Osman Kamacı gibi kahramanlarımız da isimlerini tarihe altın harflerle yazılmıştır” dedi.




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