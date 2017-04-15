Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, KASKF’ın düzenlediği Kocaeli Genç Buluşmasında sporcularla bir araya geldi. Antikkapı Resturant’ta düzenlenen programa antrenörler, sporcular ve yöneticiler katıldı. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Spor toplumların birlik, beraberliği ve sağlığı için olmazsa olmazdır. Modern dönemde spora yapılan yatırım artık sağlık yatırımı olarak adlandırılmaktadır. Çünkü spor yapan gençler hem beden hem de ruh sağlıklarını koruma imkanına sahip oluyor. Bunun için hükümetlerimiz döneminde spora büyük yatırımlar yaptık. Gençlik ve spor bütçemiz çok ciddi oranda arttı. Türkiye tesis yapısını çok büyük bir şekilde güçlendirdi. Artık pek çok alanda dünya ile yarışabilecek spor altyapısına kavuştuğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"ABD Savunma Bakanıyla Suriye ve Irak’taki konuları değerlendirdik"

Washington ziyareti hakkında konuşan Bakan Işık, "Washington ziyaretinden dün döndüm. Bir taraftan referandum var ama Türkiye’nin bölgenin geleceği açısından önemsediği ve önemli olarak gördüğü konuların istişare edilmesi için biz referandum sürecini bıraktık ve Washington’a gittik. Orada ABD Savunma Bakanıyla bölgemizin Suriye ve Irak’taki konuları etraflıca değerlendirme imkanı bulduk. Irak’taki gelişmeler Türkiye’nin ulusal güvenliği için son derece önemlidir. Küresel aktörlerin oyun alanı olmasının bölgeye getireceği riskler ve sorunlar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz" diye konuştu

"1960- 2002 yılında Güney Kore 200 kat, Türkiye 5.5 kat büyüdü"

Türkiye’nin 1960-2002 dönemleri arasında Güney Kore’ye göre çok daha az büyüdüğünü belirten Bakan Işık, "1960 yılında Güney Kore’de kişi başına düşen milli gelir 80 dolardı. O gün Türkiye’nin milli geliri 560 dolar. Tam 1960-2002 yılları arasında Güney Kore istikrarını sağladı ve o milli geliri 80 dolar olan Güney Kore 17 bin dolarlık bir değere sahip oldu. Türkiye ise 560 dolar’dan 3 bin 300 dolara kadar büyüyebildi. Yani 5.5 kat büyüyebildi. Bir ülke düşünün 200 kat büyüyor diğer ülke 5.5 kat büyüyor. Biz bu süreçte Türkiye’yi başarılı olarak göremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Referandumla birlikte çift başlılık ortadan kalkacak"

Yarın yapılacak referandum hakkında düşüncülerini paylaşan Bakan Işık, "Şu anda anayasaya göre Cumhurbaşkanı çok güçlü ve yetkili. Bu çift başlılığı ortadan kaldırmak Türkiye’nin en öncelikli meselesi olmalıdır. İşte yarın siz sandıkta bunu oylayacaksınız. Siz eğer yarın sandıkta ‘evet’ derseniz Türkiye’de bu çift başlılık ortadan kalkacak. Bu Türkiye için önemli bir kazanç olacak. Ama daha önemli bir kazançta artık hükümetler doğrudan sandıkta halk tarafından belirlenecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Işık konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çekildi. Gençlerle sohbet eden Bakan Işık, daha sonra salon dışında oluşturulan ’evet’ yazısına penaltı atışı yaptı.