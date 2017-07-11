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11 Temmuz 2017 15:25

Bakan Işık Fevziye Camii’nde cenaze namazına katıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık İzmit Fevziye Camiin’de kıldığı öğle namazının ardından Kerem Yılmazer ve Ali Genç’in cenaze namazlarına katıldı.

Bakan Işık Fevziye Camii’nde cenaze namazına katıldı

11 Temmuz 2017 15:25


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 15 Temmuz darba girişiminin yıl dönümü nedeniyle saat 11.00 sularında ziyaret ettiği İzmit Namazgah Şehitliği ve Bağçeşme Polis Şehitliği’nin ardından öğle namazı için Fevziye Camii’ne gitti. Burada 15 Temmuz Şehitleri ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kuran okutuldu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Bakan Işık öğle namazının ardından Kerem Yılmazer ve Ali Genç’in cenaze namazlarına katılarak cemaatle saf tuttu.


Cenaze namazlarından sonra vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Işık, daha sonra diğer programlarına devam etti.




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