Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde STK’ların düzenlediği toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde STK temsilcileyle bir araya geldi. Gölcük Yazlık Ilıca tesislerinde düzenlenen kahvaltıda STK’larla buluşan Bakan Işık’a AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı yönetimi eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız" dedi.

Gün içerisinde Donanma Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya gelerek incelemelerde bulunacağını söyleyerek sözlerine başlayan Bakan Işık, "Birlikte önemli konularda konuşacağız. Tersanemizi gezerek oradaki çalışmaları yerinde göreceğiz. Daha sonra Deniz Harp Okulu’na geçeceğiz" ifadelerini kaydetti.



"Güvenliğimiz gerektirirse başka operasyonlar da yaparız"

Türkiye’nin bölgede tarihin yeniden yazıldığı bir süreçten geçtiğini söyleyen Bakan Işık, "Bu süreçte hiç kimsenin bu bölgede, Türkiye’yi hesaba katmadan bir şey yapamayacağını bilmesini istiyoruz. Bölgemizin tekrar en kısa sürede huzura, refaha ve istikrara kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve tüm millet olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Birinci önceliğimiz ülkemizin huzuru ve güvenliği. Bunun için bugün El-Bab’da operasyon yapıyoruz. Özgür Suriye Ordusu ile oradan Türkiye’ye yönelik tehdidi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliği gerektirirse elbette başka operasyonları da hiç çekinmeden yaparız. Önemli olan Türkiye’ye yönelik tehdidin nereden gelirse gelsin kaynağında imha etmektir, yok etmektir" diye konuştu.



"Şehitler veriyoruz, canımız yanıyor"

"Operasyonlar sırasında şehitler veriyoruz, canımız yanıyor" diyen Bakan Işık, "Ciğerparelerimizi toprağa veriyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki 4-5 bin yıllık geleneği olan bir milletin evlatları olarak hür ve bağımsız yaşamak için gerektiğinde şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar ilelebet vatan olmaz. En az şehit vererek bu operasyonları tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim ne Suriye ne de Irak’ın toprağının bir karışında gözümüz yok" şeklinde konuştu.



"Sorumluluk sahipleri mevkilerinin gerektiği gibi davranmalı"

Ülkenin güvenlik sorununun siyasi polemik malzemesi olmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Işık, "Bu süreçte tek bir beklentimiz var. Sorumluluk mevkiinde olan herkesin bu sorumluluğun idrakinde olması. Ülkenin savunması ve güvenliği konusu gündelik siyasi malzeme yapılamaz. Siyasi polemik konusu çok. O konularda yapalım. Sorumluluk mevkiinde olan herkesin mevkilerinin gerektiği gibi davranmasını bekliyoruz. Tüm bu sıkıntıları aşacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gölcük’te yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Işık, İhsaniye’deki hastanenin yetersiz kaldığını belirterek Yüzbaşılar mevkiinde 200 yataklı yeni bir hastane yapılacağı müjdesini verdi.