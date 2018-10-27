Bakan Kurum: "Eğimli arazilerde önden 2 kat verip arkadan 6 kat görünmeyi artık yeni planlanan alanlarda görmeyeceğiz"

Kocaeli'de Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve İzaydaş katı Atık Yakma Tesisinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yapılacak inşaatları ilgilendiren yönetmelik hakkında bilgiler verdi. Kocaeli ziyaretinde Bakan Kurum'a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu eşlik etti. Ziyaret sonunda Kocaeli'deki çevre yatırımlarından övgü ile bahseden Bakan Kurum, Kocaeli'de kentsel dönüşümle ilgili pilot çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye ve valilik ziyaretleri kapsamında Kocaeli'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin dönüm arazi üzerine kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'yı gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu'nun kullandığı araçla Ormanya'yı gezen Bakan Kurum'a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri eşlik etti.

Ormanya ziyareti sonrasında İzaydaş katı atık yakma tesisinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un makamına konuk oldu. Makam ziyareti sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, Ormanya'dan övgü ile bahsederek 4 dönüm üzerine kurulu alanın yapılması planlanan Millet Bahçelerinin örneği olarak gösterdi. Bakan Kurum ayrıca sanayi kenti olan Kocaeli'de atıkların tamamının bertaraf edilmesinin önemine değindi.

Kocaeli'deki atık bertaraf çalışmalarına Bakan Kurum'dan tam not

İllerin sorunlarını yerinde görmek adına gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Kocaeli'ne geldiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu kadar sanayi tesisi olmasına rağmen hiçbir şekilde imalat atığı olmayan yüzde 100 imalat atıklarının bertaraf edildiği, katı atıkların yine aynı şekilde yüzde 100'e yakınının bertaraf edildiği bir ilimiz. Sıfır atık konusunda yaklaşık bin 400 kuruluşta ‘Sıfır Atık'a geçmiş, gerçekten hem sanayi kenti hem de çevreye duyarlı bir şehrimiz. O manada Körfez'de mavi bayraklı plajlarımız var. Sabah da çok güzel bir Ormanya parkımızı gezdik. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız millet bahçelerinin örneği Kocaeli'de var. O manada ben Kocaeli halkına, Kocaeli yöneticilerine Başka Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetten ötürü” dedi.

Kocaeli'de pilot kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacak

Kentsel dönüşümle alakalı çalışmalarda Kocaeli'de pilot çalışmalar yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bilhassa Dilovası, şehrin merkezindeki birçok alanda vatandaşımızı rıza olduğu çerçevede kentsel dönüşümü de Kocaeli'ne yakışır bir şekilde hep beraber yapacağız. Bu manada Kocaeli bizim kentsel dönüşüm manasında en önemli illerimizden biri. Kocaeli'de bir deprem bölgesi olması hasebiyle bizim kentsel dönüşümle alakalı pilot uygulamalar yapacağımız en önemli şehirlerimizden biri olacak” şeklinde konuştu.

Binalarda önden 2 arkadan 6 kat görünme devri bitiyor

Bugün yayınlanan yönetmelikle ifade eden Bakan Kurum, “Yoldan binanın oturduğu kot, eğer 3.5 metreden fazlaysa, yeni planlanan yerlerde artık binalar, deniz seviyesinden en düşük 2 kot neresiyse burayı alacağız, bunun ortalamasından artık binalar su basman kotu alacaklar. Dolayısıyla denizden baktığınızda eğimli arazilerde önden 2 kat verip arkadan 6 kat görünmeyi artık yeni planlanan alanlarda inşallah görmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki protokol daha sonra AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.