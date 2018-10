Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı sonrası açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ergene'de yaşanan deniz kirliliği ile ilgili gerekli cezai işlemler şu anda yapılıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Kocaeli Bölgesi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği kuru yük gemisi ile LPG tankerinin çarpıştığı tatbikatta çarpışma sonucunda oluşabilecek yangın tehlikesine karşı yangın söndürme römorkörleri olay yerine intikal etti. Güvenliğin sağlamasının ardından çevredeki diğer gemilere tehlike uyarısı yapılarak kaza istikametinde gemi trafiği kapatıldı. Bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından gemilerde hasar tespiti yapıldı. Hasar tespiti sonrasında batma tehlikesi yaşayan kuru yük gemisi ve tanker personeli tahliye edildi. Daha sonra denizde oluşan kirliliğin havadan gözlenmesinin ardından sızan yakıt, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nene Hatun Gemisi'nden yakından takip etti. Tatbikat sonunda açıklama yapan Bakan Kurum, "Ergene'de yaşanan deniz kirliliği ile ilgili gerekli cezai işlemler şu anda yapılıyor” dedi.

"Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik"

Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Tatbikatın amacı olası deniz bir kirliliği hadisesine en kısa zamanda gerek deniz hayatına gerekse deniz kenarında yaşayan insanlar zarar görmemesi maksadıyla en kısa sürede defnetmektir. Bu tatbikatların yapılması ileride olabilecek hadiselerde zararda en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır. Burada hizmet veren tüm katılımcılara, tatbikatın gerçekleştirilmesinde hizmet veren tüm ekiplere, ekipmanlara müdahale eden personele teşekkür ediyorum. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Zamanında yapılan müdahalelerle deniz üzerine dökülen geçici kimyasal maddenin temizlenmesi planlanan zamanda yapıldı" dedi.

"Foça'da yaşanan kazada 2 bakanlığımız temizleme çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler"

Daha sonra konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. İster istemez hem Çanakkale hem de İstanbul Boğazı'nda yoğun trafik söz konusu. Bu trafikten kaynaklı kazalar her zaman gündemimize geliyor. Bu kazalara ilişkin Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı olarak her noktada halkımızın sağlığı ve denizlerin temizliği için büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bugün de Nene Hatun Gemimizde düzenlediğimiz tatbikatı yerinde icra ediyoruz. Bu tatbikatta oldukça başarılı denize bırakılan yakıtın temizlenmesi noktasında tüm Sahil Güvenlik birimlerimiz, Kıyı Emniyeti ekiplerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu tatbikatlar bize çevreye ve denize duyarlılığı arttırma noktasında, elde edilen tecrübenin önemini öğretiyor. Burada elde ettiğimiz tecrübe ile Foça'da yaşanan kazada 2 bakanlığımız olay yerine giderek tespitleri bir an önce yaptılar ve sahada temizleme çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bu tatbikatlar bu açıdan çok önemli, herkesin emeğine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ergene'de yaşanan deniz kirliliği ile ilgili gerekli cezai işlemler şu anda yapılıyor"

Basın mensuplarının Ergene Havzası'nda yaşanan kirliliğin temizlenmesi konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Kurum, "Ergene'de yaşanan deniz kirliliği ile ilgili de bizim il müdürlüğümüz tespitlerini sürdürüyor. Bu kirliliğe sebep olan fabrika ile ilgili tespit çalışmalarımız da sürmekte. Kirliliğe neden olan maddenin atık olup olmadığını laboratuvar çalışmalarının sonrasında öğrenebileceğiz. Ancak gerekli cezai işlemler şu anda yapılıyor. Ama maddenin zararlı bir artık olup olmadığını laboratuvar neticesinde anlayabileceğiz" dedi.