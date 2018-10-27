Bakan Kurum, İmar Barışı'nın uzatıldığını açıkladı

KOCAELİ(İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili yaptığı açıklamada, 31 Ekim'de bitecek olan başvuru süresinin 31 Aralık 2018'e kadar uzatacaklarını söyledi.

Kocaeli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile kameraların karşısına geçen Bakan Kurum, "İmar Barışı sürekli gündemimizde. İmar Barışı, kaçak binaların devletimizle olan barışı. Bu kaçak binalarda vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çıkarılmış olan bir yasa. Elektriği, suyu, doğalgazı bağlansın, vatandaşlarımız burada yaşam kalitesini daha yukarı çıkarsın diye yapılmış bir yasa. Tekrar söylüyorum bunu altını çizerek, yasa 31 Aralık 2017'den önceki yapıları ilgilendiriyor. 2017 öncesinde yapılmış aslında kayıt altına alınması. Ancak sahada birçok kaçak bina yapılıyor. Bu kaçak binalara ilişkin hem İçişleri Bakanımız hem Adalet Bakanımız hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerekeni biz valiliklerimiz ile birlikte koordinasyon içinde yürütüyoruz. Bu binaların hepsi de yıkılacak. Ben buradan belediye başkanlarımıza, valilerimize bir defa daha sesleniyorum; 2017 sonrasında yapılmış binaların tadilatına, kaçak binaların yapılmasına kimse müsaade etmesin. Bu yapıların valilik eliyle yıkılması noktasında takiplerini hep birlikte yapalım diyoruz” dedi.

İmar Barışı başvuru süreci 31 Aralık'a kadar uzatıldı

31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek İmar Barışı başvurularının uzatıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Burada çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibariyle yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu ve başvurduğu bedel de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebi 13-14 milyon olmasını bekliyoruz ve gerçekten yoğun bir şekilde oluyor. Bu başvuru sürecini de 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmayı hedefliyoruz. Bunu uzatıp, vatandaşımızın bundan daha çok yararlanması noktasında inşallah süreci uzatıp devletimiz, daha çok vatandaşı ile barışmış olacak. Tekrar söylüyorum bu barış, yeni bina yapmak değildir. Yeni bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hem biz, hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz bunun takibini yapıyor olacak" diye konuştu.