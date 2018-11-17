İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu'dan, öldürülen Karacan'ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da bir fabrikada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın Kocaeli’deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da bir fabrikada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Kocaeli'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir fabrika işçisi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak'ta bulunan Karacan'ın ailesine konuk olan Bakan Soylu'yu Karacan'ın damatları İlker Aktaş ve Soner Tarıkahya kapıda karşıladı.


Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, sendika temsilcileri ve il protokolünün de katıldığı ziyarette Bakan Soylu, Karacan'ın eşi Tülay Karacan ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından aile ve protokol üyeleriyle vedalaşan Bakan Soylu, karayolu ile Kocaeli'den ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.